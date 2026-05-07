السويد تقترب من المظلة النووية الفرنسية.. تحول تاريخي ينهي عقود الحياد

تشهد السويد تحولاً متسارعاً في مقاربتها الأمنية والدفاعية، مع انخراطها في نقاشات متقدمة مع فرنسا حول تعزيز التعاون العسكري والنووي ضمن إطار أوروبي أوسع للردع، في خطوة تعكس انتقال ستوكهولم التدريجي من سياسة الحياد التقليدية إلى الاصطفاف الكامل داخل المنظومة الأمنية الغربية.

ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من التهديد الروسي، وتزايد الشكوك داخل القارة بشأن مستقبل الضمانات الأمنية الأميركية، ما يدفع عدداً من الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل دفاعية أكثر استقلالية، تتصدرها فكرة "المظلة النووية الأوروبية" بقيادة فرنسية.

تعاون يتجاوز الدفاع التقليدي

بحسب تقديرات خبراء أمنيين، فإن الحوار السويدي–الفرنسي لا يقتصر على التعاون العسكري التقليدي أو التدريبات المشتركة، بل يشمل سيناريوهات أكثر حساسية ترتبط بما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية" بين الحرب والسلام.

وتتحدث هذه السيناريوهات عن إمكانية استخدام الأراضي السويدية بشكل مؤقت لاستقبال طائرات فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية خلال حالات التصعيد الأمني الحاد، من دون أن يعني ذلك نشر رؤوس نووية بشكل دائم داخل السويد.

ويرى خبراء في معهد أبحاث الدفاع السويدي أن مجرد طرح هذا الاحتمال يهدف بالأساس إلى تعزيز الردع تجاه روسيا، حتى لو بقي ضمن الإطار النظري والسياسي ولم يتحول إلى ترتيبات عملياتية دائمة.

كما تتجه النقاشات نحو دمج السويد بشكل أعمق في منظومة الردع الأوروبية من خلال ترتيبات لوجستية وتدريبات مشتركة وسيناريوهات استجابة سريعة، في سياق بناء بنية أمنية أوروبية أكثر تماسكاً داخل حلف شمال الأطلسي.

نهاية قرنين من الحياد

التحولات الحالية تمثل انقلاباً استراتيجياً على عقيدة سياسية وأمنية استمرت في السويد منذ أوائل القرن التاسع عشر. فمنذ عام 1814 تبنت البلاد سياسة حياد صارمة مكنتها من البقاء خارج الحروب الأوروبية الكبرى، بما فيها الحربان العالميتان.

وخلال الحرب الباردة، اعتمدت السويد سياسة "الحياد المسلح"، فطورت قدراتها الدفاعية بشكل كبير مع الحفاظ على مسافة رسمية من التحالفات العسكرية، رغم وجود تعاون غير معلن مع المعسكر الغربي.

كما اقتربت السويد تاريخياً من امتلاك قدرة نووية عسكرية، مستفيدة من بنيتها النووية المدنية، لكنها تراجعت عن المشروع تحت ضغط سياسي وشعبي قاده رئيس الوزراء الراحل أولاف بالمه وحركات السلام المناهضة للأسلحة النووية.

غير أن الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 شكلت نقطة تحول مفصلية، دفعت السويد إلى إنهاء حياد استمر قرابة قرنين والانضمام رسمياً إلى حلف "الناتو"، لتدخل بعدها في مرحلة إعادة تعريف شاملة لعقيدتها الأمنية.

انقسام داخلي حول الردع النووي

داخلياً، لا يزال الجدل محتدماً داخل السويد بشأن حدود الانخراط في ترتيبات الردع النووي الأوروبية.

فالأحزاب اليمينية والوسطية الرئيسية ترى أن البيئة الأمنية الجديدة تفرض تعزيز التعاون مع فرنسا وبريطانيا داخل إطار "الناتو"، معتبرة أن الردع الجماعي أصبح ضرورة استراتيجية في مواجهة روسيا.

في المقابل، تحذر أحزاب اليسار والخضر من أي انزلاق نحو دور نووي أوسع داخل السويد، معتبرة أن ذلك قد يقوض التزامات البلاد التاريخية المتعلقة بمنع الانتشار النووي، ويجرّها إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

ورغم هذا الانقسام، تتفق معظم التقديرات السياسية في ستوكهولم على أن النقاش الحالي لا يتعلق بنشر دائم لأسلحة نووية داخل البلاد، بل بإعادة تموضع استراتيجي يعكس التحولات الجارية في بنية الأمن الأوروبي.

أوروبا تبحث عن استقلال أمني

التحول السويدي يأتي ضمن اتجاه أوروبي أوسع يسعى إلى تقليص الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في المجال الدفاعي، خاصة مع تصاعد المخاوف من تغير أولويات واشنطن الاستراتيجية مستقبلاً.

وفي هذا السياق، تُنظر إلى فرنسا باعتبارها القوة النووية الأوروبية الوحيدة القادرة على لعب دور قيادي في بناء منظومة ردع أوروبية مستقلة نسبياً، وهو ما يمنح الحوار مع السويد أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية.

كما يعكس التقارب السويدي–الفرنسي إدراكاً أوروبياً متزايداً بأن الحرب في أوكرانيا غيّرت قواعد الأمن في القارة، وأن دول شمال أوروبا باتت ترى نفسها في خط المواجهة الأول مع روسيا، خصوصاً في منطقة بحر البلطيق.

إعادة صياغة الهوية الأمنية

تبدو السويد اليوم أمام مرحلة إعادة صياغة شاملة لهويتها الأمنية. فالدولة التي بنت مكانتها الدولية لعقود على الحياد وعدم الانحياز، تتحول تدريجياً إلى جزء فاعل من منظومة الردع الغربية، مع استعداد متزايد للانخراط في ترتيبات دفاعية أكثر حساسية.

لكن هذا التحول يبقى محكوماً بمعادلة دقيقة تحاول ستوكهولم الحفاظ عليها: تعزيز الردع الجماعي والانخراط الكامل في المنظومة الغربية، من دون تجاوز الخطوط السياسية والقانونية التي شكلت جوهر التجربة السويدية طوال عقود.