الناشط الذي تسلق بيج بين حافي القدمين ويحمل العلم الفلسطيني ينزل بعد 16 ساعة|| أهم التفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجل الذي تسلق برج إليزابيث في ساعة بيج بن حاملا العلم الفلسطيني، نزل أخيرا بعد أن أمضى أكثر من 16 ساعة فوق قصر وستمنستر. وتسلق هذا الناشط، حافي القدمين، على حافة يبلغ ارتفاعها عدة أمتار في وقت مبكر من صباح السبت. استجابت خدمات الطوارئ بسرعة باستخدام رافعة لمحاولة الوصول إلى الرجل. ولم يوافق هذا الرجل النزول إلا بعد أن ضربت ساعة بيغ بن منتصف الليل.

وصلت العديد من مركبات الشرطة إلى الساحة المحاصرة، وتجمعت الحشود حول الحدث غير العادي. وذكرت "ديلي ميل" أن المتظاهر قاد إلى "استجابة طارئة ضخمة"، حتى أنه تم رفع قوات الإنقاذ برافعة في محاولة لإقناعه بالنزول. وهو يرفض ذلك، وامتنعت الشرطة عن محاولة إنزاله بالقوة، ويبدو أن ذلك خشية على سلامته.

وبحسب شرطة لندن، فقد تم تلقي التقرير الأول عن الحادث في الساعة 07:24 (بالتوقيت المحلي)، وتواجد على البرج 16 ساعة حتى منتصف الليل. وأعلنت الشرطة أن عناصرها عملوا على إنهاء الحادث "بنهاية آمنة" - وتساعدهم قوات الإطفاء والإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق شارع بريدج - الذي يقع في الطرف الشمالي لجسر وستمنستر - للسماح لخدمات الطوارئ بالتعامل مع الحادث.

وبعد صعوده إلى البرج، صرخ المتظاهر "لن أذهب إلى أي مكان"، وصرخ "فلسطين حرة". وصرح أحد البريطانيين لصحيفة "ديلي ميل" الذي تواجد في المكان: "كنت أقود دراجتي للذهاب إلى العمل ثم رأيته يتسلق ساعة بيج بن. بدا وكأنه يجري مكالمة فيديو، أو يبث على الهواء مباشرة. بدا هادئا هناك، مثل الرجل العنكبوت (سبايدرمان)".

وشارك المتظاهر مقاطع فيديو على موقع إنستغرام وهو على البرج، وسجل في إحداها أيضاً لحظات تسلقه السياج خارج البرج ومن ثم إلى البرج نفسه. وفي مقطع فيديو آخر، سجل رجال الإنقاذ والذين يتم رفعهم نحوه برافعة في محاولة لإقناعه بالنزول. وسمع أحدهم يقول له"في مرحلة ما، سيتعين عليك النزول، إلى متى تعتقد أنك ستبقى هناك؟"، لكنه رفض النزول. ويظهر في مقاطع الفيديو أيضًا وهو ينزف من قدميه.

وفي مقطع فيديو آخر نشره الرجل، سُمع وهو يقول: "الديمقراطية ماتت، عندما يتم إرسالك إلى السجن بسبب مظاهرات سلمية للعصيان المدني، وعندما يُحكم على نشطاء المناخ بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، وعندما يُسجن الناشطون من أجل فلسطين لقيامهم بما يجب على الحكومة القيام به، وقف الأسلحة عن دولة إسرائيل الإرهابية". ويفهم في أحد مقاطع الفيديو التي قام بتحميلها الفهم بأن نيته كانت المكوث على البرج مدة ثلاثة أيام ونصف.

