تنظيم"داعش" يعلن عن مسؤوليته عن عملية طعن غربي ألمانيا التي أسفرت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين

أعلن تنظيم "داعش" في بيان، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت، أمس الجمعة، في مدينة زولينغن، غربي ألمانيا، ما أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وفي وقت سابق من، اليوم السبت،فيما تحدثت تقاؤيؤ ألمانية أن"الشرطة اعتقلت سوريًا من مركز للاجئين بعد عملية الطعن بزولينغن".

وقال البيان الذي نشرعلى "تيليغرام": "منفذ الهجوم على تجمع النصارى بمدينة زولينغن بألمانيا أمس، جندي من (داعش) ونفذه انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان".

قال رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية هندريك فوست، إن "عملية الطعن كانت عملاً إرهابياً".

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت فتى في الخامسة عشرة من عمره على خلفية هجوم بسكين غرب البلاد أوقع 3 قتلى، وأشارت إلى أنه "يجري التحقيق والبحث عن الجناة المحتملين الآخرين، وعن أسباب الجريمة على قدم وساق".

وقالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت الصبي أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من قتله 3 أشخاص وإصابته ثمانية آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن.

من جهته، قال المدعي العام أركوس كاسبرز لصحفيين "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، لكننا نفترض في ضوء كل الظروف أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

وأضاف كاسبرز في مؤتمر صحفي "لم يتم التعرف على مرتكب الجريمة بعد"، موضحا أن الشخص الذي أعلنت الشرطة احتجازه هو فتى في الخامسة عشرة أوقف بشبهة "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي، لأن المحققين يشتبهون في أنه كان على اتصال بمنفذ الهجوم.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع في نحو الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة عندما هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين، مضيفة أن الدافع لا يزال غير واضح.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز عبر منصة إكس "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".