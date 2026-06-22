اضطراب سياسي في المملكة المتحدة: أعلن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اليوم (الإثنين) عن استقالته من المنصب، بعد نحو عامين من انتخابه. سباق رئاسة الحزب سيبدأ في 9 يوليو مع فتح باب الترشحات، حيث أن الموعد النهائي هو 16 يوليو. هذا يعني أن القائد الجديد سيتم انتخابه قبل عودة البرلمان البريطاني من عطلة الصيف في شهر سبتمبر.

أدلى بالبيان خلال خطاب ألقاه خارج المقر الرسمي في داونينغ 10. وقال: "عندما دخلت إلى هنا قبل عامين، كان ذلك أكثر لحظة فخر في حياتي. قبل ست سنوات ورثت حزبًا مفلسًا، وقيل لي مرارًا وتكرارًا إن حزبي قد انتهى". وأضاف: "لقد أعدنا صورتنا في العالم وعملنا من أجل تغيير بريطانيا للأفضل، لتصبح مكانًا يُرى فيه الجميع ويُقدَّرون، وحيث تتوفر فرص متساوية للجميع".

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ستارمر أضاف: "دخلتُ عالم السياسة من أجل فرصة تغيير حياة ملايين الناس". وفي سياق حديثه تطرق إلى مسألة خليفته في المنصب. "سمعت الأصوات في حزبي – ولذلك أعلنت استقالتي من المنصب. أبلغتُ الملك بقراري وسأبقى في منصبي حتى يتم انتقال السلطة داخل الحزب"، أكد.

استقال من منصبه بعد أن فقد دعم أجزاء واسعة من حزب العمال، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الدعوات من قبل أعضاء البرلمان والوزراء الكبار للاستقالة من منصبه. وهكذا، يصبح ستارمر في الواقع رئيس الوزراء السابع لبريطانيا خلال عقد واحد فقط منذ البريكست، في دليل إضافي على الاضطراب السياسي المستمر في المملكة.

كما هو معروف، ستارمر - رئيس حزب العمال منذ عام 2020، تم انتخابه لمنصب رئيس الوزراء بعد أن فاز في الانتخابات التي جرت في يوليو 2024. مع انتخابه، أنهى 14 عاماً من حكم المحافظين، حيث أصبح حزب العمال الحزب الأكبر في مجلس العموم، في انتصار مشابه لانتصار توني بلير في الانتخابات العامة عام 1997.