"لاعب مانشستر سيتي السابق": بعد أعمال الشغب - هذا هو الرئيس الجديد لجورجيا

بعد أسبوعين ونصف من أعمال الشغب العديدة الناجمة عن الأزمة السياسية في جورجيا، تم انتخاب ميخائيل كافالاشفيلي اليوم (السبت) رئيسا جديدا للبلاد. وكفالاشفيلي (53 عاما) عضو سابق في البرلمان عن حزب الحلم الجورجي الحاكم، والمرشح الوحيد لهذا المنصب من قبله. وفي الماضي كان لاعب كرة قدم في فريق مانشستر سيتي.

https://x.com/i/web/status/1867825493065478356