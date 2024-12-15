"لاعب مانشستر سيتي السابق": بعد أعمال الشغب - هذا هو الرئيس الجديد لجورجيا

بعد أسبوعين ونصف من أعمال الشغب العديدة الناجمة عن الأزمة السياسية في جورجيا، تم انتخاب ميخائيل كافالاشفيلي اليوم (السبت) رئيسا جديدا للبلاد. وكفالاشفيلي (53 عاما) عضو سابق في البرلمان عن حزب الحلم الجورجي الحاكم، والمرشح الوحيد لهذا المنصب من قبله. وفي الماضي كان لاعب كرة قدم في فريق مانشستر سيتي.

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وفي الانتخابات، صوت للمرة الأولى النواب والمسؤولون المحليون البالغ عددهم 300 عضو وليس المواطنين أنفسهم، في حين أن المعارضة والرئيسة الحالية لا يعترفون بشرعية هذه الانتخابات، ليبقى كما ذكرنا مرشحاً واحداً فقط تنافس على لقب الرئيس . ومن المفترض أن تترك سالوما زوربيشفيلي، الرئيسة الحالية، مقعدها وتسلمه بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما ترفضه لعدم اعترافها بشرعية الانتخابات البرلمانية.

وخلال التصويت السبت، تجمع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان واحتجوا على إجراء الانتخابات الجديدة. ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة كافالاشفيلي وقاطعت عمل البرلمان، وأصرت على أن انتخابات أكتوبر/تشرين الأول كانت مزورة.

وكما تذكرون، بعد الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول، جمدت الحكومة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. والعديد من المتظاهرين مقتنعون بأن الانتخابات السابقة تم تزويرها بمساعدة عناصر روسية تعمل أيضًا على تفريق الاحتجاجات.