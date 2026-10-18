طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية النمساوية" التي كانت في طريقها من إسرائيل إلى فيينا هبطت مساء اليوم (الأحد) في صوفيا ببلغاريا بسبب بلاغ عن وجود قنبلة. مصدر التهديد هو مكالمة هاتفية تلقتها الشرطة من شخص يقيم في فيينا، أبلغ عن جسم مشبوه على متن الطائرة.

في أعقاب المحادثة، أمرت شركة الطيران بتحويل الرحلة إلى صوفيا، وهناك في المطار يتم الآن تفتيش الطائرة. ويجري حالياً فحص ركاب الطائرة من قبل الجهات الأمنية في صوفيا.

أصدرت مجموعة لوفتهانزا بيانًا رسميًا حول الحادث: "نؤكد أنه تم تلقي تهديد يتعلق برحلة الخطوط الجوية النمساوية OS82 من تل أبيب إلى فيينا، وبناءً عليه تم تحويل مسار الرحلة للهبوط في صوفيا، بلغاريا. هبطت الطائرة بسلام في الساعة 20:42 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي). الطائرة من طراز إيرباص A320 وتخضع حاليًا لتفتيشات أمنية. كان على متنها 51 راكبًا وستة من أفراد الطاقم. بعد استكمال التفتيشات، سيتم ترتيب رحلة بديلة للركاب في أقرب وقت ممكن. سلامة الركاب وأفراد الطاقم تظل دائمًا على رأس أولوياتنا."