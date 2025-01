"شريك باغتصاب مئات الفتيات"||ماسك يطالب باستقالة رئيس حكومة بريطانيا كير ستارمر

دعا إيلون ماسك، اليوم (السبت)، إلى استقالة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، فيما أعاد النظر في قضية اغتصاب مئات الفتيات في بريطانيا منذ عقد مضى. في الأيام الأخيرة، قام ماسك بالتغريد عشرات المرات حول هذه القضية، حيث قامت خلالها عصابات بقوادة واغتصاب ما يقدر بنحو 1400 فتاة وطفلة.

https://x.com/i/web/status/1875147790604697908