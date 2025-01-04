"شريك باغتصاب مئات الفتيات"||ماسك يطالب باستقالة رئيس حكومة بريطانيا كير ستارمر

دعا إيلون ماسك، اليوم (السبت)، إلى استقالة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، فيما أعاد النظر في قضية اغتصاب مئات الفتيات في بريطانيا منذ عقد مضى. في الأيام الأخيرة، قام ماسك بالتغريد عشرات المرات حول هذه القضية، حيث قامت خلالها عصابات بقوادة واغتصاب ما يقدر بنحو 1400 فتاة وطفلة.

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من بين أمور أخرى، كتب ماسك على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا): "كان ستارمر متواطئًا في اغتصاب بريطانيا عندما كان مسؤولا عن النيابة العامة الملكية قبل ستة أعوام. يجب أن يعود ستارمر إلى منزله ويحاكم لتورطه في أسوأ جريمة جماعية في تاريخ بريطانيا."

في الأربعاء الماضي، أعلن وكيل وزارة الدفاع الوطني أن الوزارة لن تفتح تحقيقا في إحدى المدن التي اكتشفت فيها القضية في بريطانيا عام 2011. ونص الإعلان على أن يقوم المجلس المحلي بإجراء التحقيق، وتحقيقات مماثلة. قد تم تنفيذها بالفعل في الماضي في هذه القضية.

وكان رئيس الحكومة البريطاني ستارمر رئيسا للنيابة العامة في تلك السنوات، وقد اتهم منذ أن أصبح رئيسا للحكومة بالتستر على إخفاقات الشرطة وتجاهلها فيما يتعلق بالأفعال رغم أنها نفذت على نطاق واسع.

تم اختيار الملياردير إيلون ماسك من قبل ترامب لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية مع راماسوامي.