دراما في الانتخابات الرومانية: المرشح المعتدل يهزم مرشح اليمين المتطرف المؤيد لترامب

الدراما في الانتخابات الرئاسية الرومانية: بعد أسابيع من التأخر في استطلاعات الرأي - هزم المرشح الوسطي، نيكوسور دان، مؤيد ترامب جورج سيميون. فاز دان، عمدة بوخارست، بـ54% من الأصوات، فيما تمكن المرشح القومي اليميني المتطرف المنافس له من الحصول على 46%. وفي رومانيا، ويعتير دور الرئيس دور تنفيذي ومهم.

وصعد الرئيس المنتخب دان، 55 عاما، وهو عالم رياضيات من حيث المهنة، إلى القمة في الأيام الأخيرة بعد أسابيع من التخلف عن سيميون. وفي حملته الانتخابية، تعهد دان بمحاربة الفساد المستشري، والحفاظ على الدعم لأوكرانيا ــ حيث لعبت رومانيا دورا لوجستيا مهما ــ والحفاظ على بقاء البلاد بقوة داخل التيار الرئيسي الأوروبي.

ويعتبر خصمه في الانتخابات، سيميون، من المؤيدين المتحمسين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو متأثر بحركة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA). وتعهد خلال الحملة الانتخابية بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

Vadim Ghirda / AP

وكان سيميون هو الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين، حيث حصل على 41% من الأصوات. وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات أعلى نسبة إقبال على التصويت في الانتخابات الرومانية منذ 25 عاما. قبل نحو ستة أشهر، في ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات، في أعقاب التدخل الروسي لصالح المرشح اليميني المتطرف كلين جيورجيسكو.

Daniel MIHAILESCU / AFP

تظهر الانتخابات الرومانية رد فعل عنيف من الجمهور الأوروبي ضد السياسيين الذين يستمدون الإلهام من حركة MAGA المرتبطة بترامب. وقد يظهر هذا خوف المواطنين من التوجهات والسياسات التي يتبناها المرشحون الذين يلتزمون بهذا النهج.