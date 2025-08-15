الشرطة السويدية: قتيل في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة أوريبرو

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الشرطة السويدية ، عن مقتل شخص في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة أوريبرو، اليوم الجمعة، مضيفة أن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره محاولة قتل، وتابع "المصابين نُقلا إلى المستشفى". ونقل التلفزيون السويدي (إس.في.تي) عن شاهد قوله إن شخصا تعرض لإطلاق النار بعد وقت قصير من مغادرته المسجد عقب صلاة الجمعة.

وقع الهجوم حوالي الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما كان العديد من المصلين متجمعين للصلاة. لاذ مطلق النار (أو المهاجمون) بالفرار، ولا تزال الشرطة تبحث عنه بنشاط، حيث فتحت تحقيقًا في محاولة قتل. وحثت السلطات، التي لم تحدد شدة الإصابات، الجمهور على الابتعاد عن مكان الحادث.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه لم يُعرف بعد عدد مطلقي النار المتورطين. أثار الهجوم حالة من الذعر في هذه المنطقة الشمالية من المدينة، الواقعة على بُعد حوالي 200 كيلومتر غرب ستوكهولم، بالقرب من بحيرة هجالماري

وقد تم نشر تواجد أمني مكثف حول المسجد، بينما يواصل المحققون بحثهم عن المهاجم (أو المهاجمين) وتحديد الملابسات الدقيقة لإطلاق النار.