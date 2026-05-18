من هو الوزير الإسرائيلي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بلائحة اتهام سرية؟

تقارير تتحدث عن تحرك قضائي في لاهاي ضد وزير إسرائيلي بارز وسط اتهامات بجرائم حرب وملف الاستيطان في الضفة الغربية.

i24NEWS
كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةAP Photo/Mary Altaffer

أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” بأن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقدم بطلب إلى قضاة المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب التقرير، تستند الطلبات إلى شبهات تتعلق بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” واتهامات مرتبطة بـ”الفصل العنصري”، على خلفية سياسات مرتبطة بالضفة الغربية والاستيطان.

وأشار التقرير إلى أن الطلب قُدم مطلع شهر أبريل/نيسان، بعد ما وصفه بتراكم أدلة كافية لدى مكتب الادعاء، فيما تشمل الاتهامات الموجهة لسموتريتش قضايا تتعلق بنقل سكان فلسطينيين قسرًا، إضافة إلى توسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في مناطق تعتبرها المحكمة “أراضي محتلة”.

كما ذكر التقرير أن التحقيقات تشمل شخصيات إسرائيلية أخرى، من بينها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دون صدور قرارات نهائية بشأنهم حتى الآن.

ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا رسميًا على التقرير، كما لم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفًا رسميًا بشأن ما ورد فيه.

