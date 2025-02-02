"صعد إلى السرير": محمد الفايد متهم بالاعتداء على موظفة هارودز

اتهمت راشيل لوي، الموظفة السابقة في سلسلة متاجر "هارودز"، رجلي الأعمال الملياردير محمد الفايد وشقيقه صلاح، بالاعتداء عليها في التسعينيات، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" صباح اليوم (الأحد). والفايد، المالك السابق لسلسلة متاجر "هارودز"، هو والد دودي، شريك الأميرة ديانا التي قتلت معه في حادث السيارة الشهير في باريس في أغسطس/أب 1997.

وروت لوي ما عاشت لقناة سكاي نيوز قائلة: "صعد صلاح الفايد إلى سريري بينما كنت أعمل مساعدة له على متن يخت في موناكو". وروت لوي أيضًا محاولات محمد الفايد الاعتداء عليها وحقيقة أنها أُجبرت على الخضوع لاختبارات الصحة الجنسية والمراقبة والاتصال غير المناسب أثناء العمل لدى العائلة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تقدمت مئات النساء للشكوى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل محمد الفايد. ومؤخرًا، ظهرت تفاصيل تظهر أيضًا قيام شقيقه صلاح بارتكاب اعتداءات متسلسلة. ويشار الى أنه صلاح ومحمد قد توفيا، فلا يمكن استنفاد القانون معهم.