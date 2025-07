إمام هولندي موقوف عن العمل بعد لقائه بالرئيس الإسرائيلي

أوقف مسجد بلال في ألكمار الإمام الهولندي يوسف مصبح "بأثر فوري" بعد مشاركته في وفد من شخصيات إسلامية أوروبية زار إسرائيل.

كان مصبح ضمن مجموعة من 15 إمامًا مسلمًا التقوا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس يوم الاثنين الماضي. وخلال الاجتماع، أنشد الإمام النشيد الوطني الإسرائيلي باللغة العربية، مما أثار غضبًا في مسجده.

أعلن مسجد بلال في بيان نُشر على إنستغرام: "على إثر التصريحات السياسية الأخيرة للإمام، قرر مجلس الإدارة إيقافه عن العمل فورًا". وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم تعد للمؤسسة أي علاقة به".

