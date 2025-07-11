إمام هولندي موقوف عن العمل بعد لقائه بالرئيس الإسرائيلي

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أوقف مسجد بلال في ألكمار الإمام الهولندي يوسف مصبح "بأثر فوري" بعد مشاركته في وفد من شخصيات إسلامية أوروبية زار إسرائيل.

كان مصبح ضمن مجموعة من 15 إمامًا مسلمًا التقوا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس يوم الاثنين الماضي. وخلال الاجتماع، أنشد الإمام النشيد الوطني الإسرائيلي باللغة العربية، مما أثار غضبًا في مسجده.

أعلن مسجد بلال في بيان نُشر على إنستغرام: "على إثر التصريحات السياسية الأخيرة للإمام، قرر مجلس الإدارة إيقافه عن العمل فورًا". وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم تعد للمؤسسة أي علاقة به".

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نظّمت منظمة "إلنت"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا، الوفدَ برئاسة الإمام الفرنسي حسن شلغومي. وصرح شلغومي لهيرتزوغ: "ما شهدناه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس مجرد صراع بين إسرائيل وحماس، بل مواجهة بين عالمين مختلفين جذريًا. أنتم تُمثّلون عالم الأخوة والإنسانية والرحمة". ضمّت المجموعة شخصيات دينية من إيطاليا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وشملت الجولة مواقع إسلامية ومسيحية ويهودية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.