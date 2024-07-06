رئيس الوزراء البريطاني الجديد: سنتخذ القرارات الصعبة سريعا، ولا يعني بالضرورة فرض ضرائب"

في أول اجتماع له مع مجلس الوزراء البريطاني قال رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، اليوم السبت، إن حكومته الجديدة تواجه التحدي الهائل المتمثل في إصلاح الكثير من المشاكل الداخلية، وكسب تأييد الجمهور الذي سئم من سنوات من التقشف والفوضى السياسية والاقتصاد المنهك.

ورحب ستارمر بالوزراء الجدد حول الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وقال "أمامنا قدر كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذا علينا الآن أن نواصل عملنا"، وتابع"سنبدأ بتنفيذ الأفعال في بريطانيا لا الأقوال"، مضيفاً "سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع لكن هذا لا يعني بالضرورة فرض ضرائب".

وأكد كير على أنه "قضيتنا الأولى في هذه الحكومة الدفاع والأمن"وتابع"لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياسات اليوم مختلفة"، مبيناً أن مصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال.

وبدأ ستارمر في أول يوم له في منصبه اليوم العمل على "إعادة بناء بريطانيا" عملا بخطته، بعد تحقيق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات طوى صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما. وأمضى ستارمر ساعاته الأولى في داونينغ ستريت الجمعة في تعيين فريقه الوزاري، بعد تحقيق حزب العمال (يسار الوسط) فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد عين أمس الجمعة زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء، خلال اجتماع في قصر باكينغهام. ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحاً ستارمر الذي حقق حزبه فوزاً ساحقاً في الانتخابات، وفق فرانس برس.

وقال بيان للقصر إن "الملك تشارلز استقبل كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة"، ولاحقاً ألقى ستارمر أول خطاب له كرئيس للوزراء من مقر الحكومة في داونينغ ستريت.