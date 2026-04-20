رئيس وزراء المجر المنتخب، بيتر مديار، صرح اليوم (الإثنين) أنه في حال هبوط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المجر بعد انضمامها مجددًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - سيتم اعتقاله.

تصريح مديار يأتي خلافاً لبيان ديوان نتنياهو الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أجرى الاثنان أول مكالمة هاتفية بينهما منذ انتخاب مديار لرئاسة حكومة المجر. ووفقاً للبيان، وُصِفَت المحادثة بين الاثنين بأنها "ودية"، بل ودعا مديار نتنياهو لزيارة بودابست والمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السبعين لـ"الثورة المجرية".

بعد تصريح نتنياهو، فسّر كثيرون دعوة مديار كتصريح بأن مذكرات التوقيف الدولية الصادرة ضد نتنياهو لن تُنفذ إذا زار الدولة. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن المجر لم تُنهِ بعد عملية انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية - وهي خطوة بدأت خلال ولاية فيكتور أوربان كرئيس للحكومة الإسرائيلية ومن المتوقع أن تكتمل في يونيو من هذا العام.

ap

كما هو معروف، بعد انتخابه، أعلن مديار عن نيته إعادة المجر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بل وقال أيضًا إن المجر لن تلتزم مسبقًا بمواصلة عرقلة قرارات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، وإن كل قضية ستُدرس بشكل منفصل وفقًا للمصالح ومعايير العدالة.