اعتقال الناشطة المناخية المؤيدة للفلسطينيين غريتا تونبرغ في لندن

ناشطة المناخ المؤيدة للفلسطينيين، غريتا تونبرغ، اعتُقلت اليوم (الثلاثاء) في لندن خلال مظاهرة دعم للمضربين عن الطعام من منظمة "Palestine Action". وخلال المظاهرة كانت تحمل لافتة كُتب عليها: "أنا أدعم أسرى منظمة Palestine Action، أنا أعارض الإبادة الجماعية".

في توثيق نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من المظاهرة، يمكن رؤية تونبرغ وهي تحمل لافتة، حتى أخذها منها رجال الشرطة أثناء اعتقالها.

المظاهرة التي تم فيها اعتقال غريتا هي دعماً لثمانية نشطاء من منظمة Palestine Action الذين اعتقلوا بسبب نشاطهم في إطار المنظمة، وهم الآن مضربون عن الطعام. وقد أُقيمت المظاهرة خارج مكاتب شركة التأمين Aspen Insurance، التي بحسب ادعاء المنظمة تقدّم خدمات لشركة إلبيت.

كما هو معروف، تُصنف منظمة Palestine Action كمنظمة إرهابية في بريطانيا، وذلك بعد عدة حوادث اقتحام وتخريب، كانت أخطرها تخريب قاعدة سلاح الجو البريطاني. وبناءً على ذلك، ووفقًا للقانون، فإن أي مظاهرة داعمة للمنظمة تُعد مخالفة للقانون وقد تؤدي إلى السجن الفعلي لمدة تصل إلى 14 عامًا.