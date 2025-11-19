الموساد يحبط عمليات لحماس ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في اوروبا

كشف ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي اليوم أن الموساد، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن الأوروبية، تمكن من إحباط بنية مسلحة واسعة لحركة حماس كانت تنشط في قلب أوروبا. وأوضح البيان أن التحقيقات المكثفة أسفرت عن الكشف عن شبكات تهدف لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن في أوروبا نفذت سلسلة عمليات اعتقال ضد عناصر عدائية مرتبطة بالشبكات، كما صادرت مخازن أسلحة كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هجمات ضد المدنيين "في يوم محدد"، شملت ألمانيا والنمسا.

وأشار البيان إلى أن من بين المخازن التي تم ضبطها، مخزن في العاصمة النمساوية فيينا يعود لنشاط محمد ناعم، نجل باسم ناعم، أحد كبار المسؤولين في المكتب السياسي لحماس. وأكد البيان أن هذه العمليات تمثل ضربة قوية لقدرة حماس على تنفيذ عمليات في أوروبا، وتعكس نجاح التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والشركاء الأوروبيين.