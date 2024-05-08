يوروفيجن: اعتقال ممثل كوميدي إسرائيلي بعد أن لوح بالعلم الإسرائيلي

ألقت الشرطة السويدية القبض على الممثل الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان، لقيامه بالتلويح بالعلم الإسرائيلي خلال مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في مدينة مالمو. وسافر هوخمان، المعروف بمحتواه الفكاهي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مالمو لدعم الممثل الإسرائيلي في المسابقة إيدن غولان وإعلام متابعيه.

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ومع ذلك، سرعان ما جذب وجوده انتباه المتظاهرين المناهضين لإسرائيل في قرية يوروفيجن، "الذين هاجموه لفظيا وبصقوا عليه بعد أن رأوا علمه معلقا خلف ظهره. بعد ذلك تدخل اثنان من ضباط الشرطة المحلية واعتقلا الممثل الكوميدي، وأبلغاه أنه من غير المناسب رفع الأعلام الإسرائيلية أو التعريف بكونه يهوديًا في هذه الأماكن. وسرعان ما أطلق سراحه مع تحذير".

وأعرب غي هوخمان عن استيائه من هذه المعايير المزدوجة، لافتا إلى أنه منع من التلويح بالعلم الإسرائيلي، فيما سمح للمتظاهرين من المعسكر المقابل برفع أعلامهم الفلسطينية دون أي عائق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها غاي هوخمان نفسه في مواقف لا يكون فيها اليهود والإسرائيليون موضع ترحيب. خلال كأس العالم 2022، على وجه الخصوص، ذهب إلى قطر وقام بتصوير مقاطع فيديو فكاهية مع مشجعي كرة القدم، الذين كان بعضهم عدائيًا بشكل خاص عندما علموا بجنسيته.