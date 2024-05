يوروفيجن: اعتقال ممثل كوميدي إسرائيلي بعد أن لوح بالعلم الإسرائيلي

ألقت الشرطة السويدية القبض على الممثل الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان، لقيامه بالتلويح بالعلم الإسرائيلي خلال مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في مدينة مالمو. وسافر هوخمان، المعروف بمحتواه الفكاهي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مالمو لدعم الممثل الإسرائيلي في المسابقة إيدن غولان وإعلام متابعيه.

https://twitter.com/i/web/status/1788167913708368208