وفاة مأساوية بمطار هولندي: مصرع شخص بعد أن سحبه محرك طائرة

أعلن مسؤولون رسميون في هولندا أن شخصا لقي حتفه اليوم الأربعاء بعد أن سحب الى محرك (الطوربينو) لطائرة في مطار أمستردام الدولي.

وكانت الطائرة تابعة لشركة الطيران الهولندية KLM Royal Dutch Airlines. ووقع الحدث في مطار سخيبهول في أمستردام.

وقالت الشركة :"اليوم وقع حادث قاتل في سخيبهول، دخل خلاله شخص الى داخل محرك وهو يعمل، للأسف توفي الشخص، نحن نهتم حاليا بالركاب والعاملين الذي شهدوا الحدث".

