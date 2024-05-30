وفاة مأساوية بمطار هولندي: مصرع شخص بعد أن سحبه محرك طائرة

أعلن مسؤولون رسميون في هولندا أن شخصا لقي حتفه اليوم الأربعاء بعد أن سحب الى محرك (الطوربينو) لطائرة في مطار أمستردام الدولي.

وكانت الطائرة تابعة لشركة الطيران الهولندية KLM Royal Dutch Airlines. ووقع الحدث في مطار سخيبهول في أمستردام.

وقالت الشركة :"اليوم وقع حادث قاتل في سخيبهول، دخل خلاله شخص الى داخل محرك وهو يعمل، للأسف توفي الشخص، نحن نهتم حاليا بالركاب والعاملين الذي شهدوا الحدث".

https://twitter.com/i/web/status/1795884751087108378 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

هوية الشخص غير معروفة- وليس من الواضح إن كان راكبا، عاملا أو عاملا زائرا. وتقول السلطات إنها تحقق حاليا بالظروف التي أدت الى وقوع الحدث، وإنه سيتم نشر معلومات إضافية بحال ستكون متاحة.