فرنسا: 10 إصابات في دهس جماعي في جزيرة إيل دولرون 4 منهم خطيرة

أصيب عشرة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة في حالة خطيرة، بعد أن صدم رجل يبلغ من العمر 35 عامًا حشدًا من المارة في جزيرة إيل دُأولرون المطلة على المحيط الأطلسي، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم (الأربعاء).

وذكر المدعي العام أرنو لارايز أن السائق، وهو من سكان الجزيرة، صدم عمدًا عدداً من المارة وراكبي الدراجات على الطريق الرئيسي للجزيرة مقابل مدينة لا روشيل. وعند توقيفه، صرخ السائق بعبارة "الله أكبر" بالعربية.

تم احتجاز الرجل للتحقيق معه بتهمة "محاولة القتل"، بينما لم تتضح الدوافع بعد. من جهته، قال كريستوف سوار، عمدة سان-بيير-دأولرون، إن السائق "مُعرف لدى الشرطة بسبب سلوك غير سوي ومشاكل مرتبطة بالكحول".