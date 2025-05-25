مالطا ستعترف بالدولة الفلسطينية في هذا الموعد

أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا اليوم (الأحد) أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، منهيا بذلك جدلا وطنيا حول هذه القضية استمر 45 عاما. الاعتراف لن يحدث إلا في الشهر المقبل وليس على الفور.

وقال ايبلا في إشارة إلى الحرب في غزة، حيث أشار إلى أن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم: "لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

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وجاء هذا الإعلان خلال فعالية سياسية، حيث أثار ايبلا قضايا محلية وعالمية، مع التركيز بشكل كبير على الأزمة الإنسانية في غزة. كما تحدث عن تجاربه خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى بأطفال فلسطينيين تم نقلهم إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي. وسيتم التكريم بعد مؤتمر سيعقد في 20 يونيو/حزيران المقبل.