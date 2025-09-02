شائعات وبلبلة: سلسلة وفيات "غير عادية" لمرشحين تهز حزب اليمين المتطرف في ألمانيا

قد يعجبك أيضًا -

يشهد المشهد السياسي في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية حالة من الاضطراب قبل أسبوعين تقريبا من الانتخابات المحلية، وذلك بعد سلسلة غير معهودة من الوفيات بين المرشحين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث أثارت هذه الحوادث الغير معهودة سلسلة من التساؤلات والتكهنات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت الى ردود فعل من قبل مسؤولي الحزب وسلطات تطبيق القانون.

في البداية، أُفيد عن أربع وفيات لمرشحين رسميين للحزب. وتبين لاحقًا أن مرشحين آخرين كانا ضمن القوائم الثانوية (قوائم الاحتياط) قد توفيا أيضًا. وهما برينيه هيرفورد، التي عانت من مشاكل صحية وتوفيت بسبب فشل كلوي، وباتريك تيتزه، الذي وضع حدا لحياته

تشمل الحالات المتبقية رالف لانغه، وفولفغانغ كلينغر، وفولفغانغ سيتز، وستيفان براندز، وجميعهم توفوا لأسباب طبيعية، وكان بعضهم يعاني من مشاكل صحية سابقة.

https://x.com/i/web/status/1962482379731202517 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفادت الشرطة بعدم وجود أي دليل على تورط جهات خارجية في أي من هذه الحالات، كما أكدت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا وفاة مرشحين من أحزاب أخرى بعد تقديم قوائمهم الانتخابية

في حين أعرب نائب رئيس الحزب في الولاية، كاي غوتشالك، عن دعمه للتحقيق في هذه الحالات، لكنه أوضح بنفس الوقت "أنه لا توجد حاليا أي نتائج تشير الى أي شيء غير عادي". بينما أثار زميله بالحزب ستيفان براندنز التساؤلات عن "الرقم الكبير الذي لا يمكن تفسيره للوفيات قبل هذه الفترة القصيرة من الانتخابات".كما شاركت رئيسة الحزب في ألمانيا، أليس فايدل، منشورًا على شبكة X وصفت فيه تسلسل الحالات بأنه "مستحيل إحصائيًا تقريبًا"، والذي فقط إضاف إلى الخطاب العام الملتهب والشائعات والتكهنات حول التدخل الخارجي.

كما أدت سلسلة الوفيات إلى مشاكل فنية كبيرة في نظام الانتخابات المحلية. في المناطق التي توفي فيها المرشحون، اضطرت السلطات إلى إعادة طباعة بطاقات الاقتراع، وأُبطلت آلاف بطاقات الاقتراع البريدية المبكرة. ويتعين على السلطات حاليا إعادة إرسال مظاريف بطاقات الاقتراع إلى الناخبين، وهي عملية تتطلب وقتًا ومالًا وتنسيقًا صعبًا.