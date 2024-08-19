الملك تشارلز ضد شقيقه: توقيف التمويل الأمني في قصر الدوق أندرو

أمر الملك تشارلز الثالث اليوم (الاثنين) بوقف التمويل الأمني في قصر شقيقه دوق يورك الأمير أندرو. وفي الماضي، قام الملك أيضًا بوقف تمويل الحراسة الخاصة بتكلفة تبلغ نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويًا، والذي توقف عام 2022 بعد أن تبين أنه كان على اتصال بجيفري إبستين وأنه مارس الجنس مع قاصر.

في المملكة لم يعد سرا أن الملك يريد أن يترك أندرو قصره. في وقت سابق من هذا العام، أفيد أن أندرو رفض عرضًا للانتقال إلى Frogmore Cottage، الذي كان في السابق منزل الأمير هاري وميغان. وبحسب التقارير فإن أندرو لا يريد المغادرة لأنه اعتبر ذلك إهانة لكرامته لأن المنزل المقترح أبسط من مسكنه الحالي.

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ومع ذلك، لا يمكن إخراج دوق يورك من ممتلكاته دون موافقته. وقع أندرو على عقد إيجار مدته 75 عامًا عندما انتقل للعيش في المكان عام 2003 ودفع مليون جنيه إسترليني كدفعة مقدمة. وأنفق الأمير أكثر من سبعة ملايين جنيه إسترليني على تجديد قصره.

القصر المكون من 31 غرفة تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني. والسبب الواضح لرغبة تشارلز في إخراج شقيقه من القصر هو أن الملك يريد تأجير المكان بتكلفة مليون دولار سنويا.

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ويشار إلى أن، أندرو واجه مشاكل عدة مرات منذ أن بدأ في علاقة مع المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين. وفي عام 1999، اعترف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاثنين كانا يلتقيان مرة أو مرتين في الأسبوع، وأن إبستين سمح لأندرو باستخدام منزله. في عام 2000، حضر إبستين مناسبات خاصة بالعائلة المالكة مع أندرو وأيضًا إلى المناسبات التي أقيمت في قصر ترامب في فلوريدا.

في عام 2001، اعتدى أندرو جنسيًا على فيرجينيا جيوف أثناء قضاء بعض الوقت في عدد من شقق إبستين. وأجبرها على النوم معه عدة مرات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، في لندن ونيويورك وفي جزيرة إبستين الخاصة. وفي مقابلة مع بي بي سي عام 2019، قال دوق يورك إنه لا يتذكر أنه التقى بها على الإطلاق. وفي عام 2022، تم التوقيع بينه وبينها على اتفاقية تسوية دفع لها خلالها تعويض مالي، لكنه لم يعترف بما فعله.