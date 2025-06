تقرير: مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة في النمسا

قُتل خمسة أشخاص وجُرح ما لا يقل عن 28 آخرين في مدينة غراتس النمساوية صباح اليوم (الأربعاء)، إثر جادثة إطلاق نار قاتلة في مدرسة بمنطقة لاند، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كرون" النمساوية. وشنت الشرطة عملية واسعة النطاق في الساعات الأخيرة، ووفقًا للتقارير، انتحر مطلق النار، وهو طالب.

ذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) داخل مجمع BORG، وهو مركز رياضي مجتمعي في شارع Dreierschutzengasse، ويضم أيضًا مؤسسة تعليمية. وكما ذُكر، قُتل في الحادث خمسة أشخاص على الأقل، بينهم معلمون وطلاب. ومن بين المصابين الـ 28، أربعة في حالة خطيرة بعد إصابتهم بطلقات نارية في الرأس.

