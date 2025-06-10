تقرير: مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة في النمسا

قُتل خمسة أشخاص وجُرح ما لا يقل عن 28 آخرين في مدينة غراتس النمساوية صباح اليوم (الأربعاء)، إثر جادثة إطلاق نار قاتلة في مدرسة بمنطقة لاند، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كرون" النمساوية. وشنت الشرطة عملية واسعة النطاق في الساعات الأخيرة، ووفقًا للتقارير، انتحر مطلق النار، وهو طالب.

ذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) داخل مجمع BORG، وهو مركز رياضي مجتمعي في شارع Dreierschutzengasse، ويضم أيضًا مؤسسة تعليمية. وكما ذُكر، قُتل في الحادث خمسة أشخاص على الأقل، بينهم معلمون وطلاب. ومن بين المصابين الـ 28، أربعة في حالة خطيرة بعد إصابتهم بطلقات نارية في الرأس.

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أفادت التقارير أن المشتبه به أطلق النار على فصلين دراسيين، ما بين 30 و40 مرة. كما أفادت التقارير بأنه طفل مرفوض اجتماعيًا ومنبوذ.

استُدعيت عدة وحدات شرطة إلى موقع الحادث، بما في ذلك وحدة "كوبرا" الخاصة، المتخصصة في الحوادث الإرهابية وحوادث إطلاق النار الجماعي. أغلقت الشرطة مداخل موقع الحادث، وحثت الجمهور على الابتعاد. أُرسلت ثلاث مروحيات إسعاف على الأقل إلى المنطقة، وأُقيمت منطقة فرز أمام مبنى المدرسة. لقطات - قوات الكوماندوز تُخرج الأطفال من المدرسة.

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لم يؤكد المسؤولون بعد هويات القتلى أو الدافع المحتمل للحادث. وتواصل قوات الأمن تفتيش المنطقة بحثًا عن متفجرات محتملة أو أي مُطلقي نار آخرين، على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن تورط أشخاص آخرين.