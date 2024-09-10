أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن انتهاء العلاج الكيميائي، فمتى ستبدأ الظهور العلني؟

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، اليوم (الاثنين)، أن علاجات العلاج الكيميائي التي أجرتها قد انتهت، ومن المتوقع أن تعود للظهور أمام الجمهور خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تحضر زوجة الأمير ويليام البالغة من العمر 42 عامًا العديد من المناسبات بشكل متقطع حتى نهاية العام. وكما تتذكرون، فقد أعلنت كيت في شهر آذار/مارس الماضي أنها تخضع للعلاج من نوع غير معروف من السرطان.

في يونيو، حضرت كيت عرض عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، وفي الشهر التالي قدمت الكأس للفائز ببطولة ويمبلدون للتنس.

ويشار إلى أنه، في الفيديو الذي نشرته عندما أعلنت إصابتها بالسرطان، شاركت الجمهور بآلامها: "لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأستوعب الخبر، وأبلغ أطفالي، العملية الجراحية التي أجريتها في معدتي في كانون ثاني /يناير الماضي كانت مرتبطة للسرطان الذي أتعامل معه، بناء على توصية الأطباء، أخضع للعلاج الكيميائي".

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