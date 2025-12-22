اغتيال غامض يهز موسكو: مقتل جنرال روسي بارز في تفجير سيارة مفخخة

إغتيال دراماتيكي في قلب موسكو: ضابط كبير في الجيش الروسي قُتل صباح اليوم (الاثنين) في انفجار سيارة مفخخة في روسيا. ووفقًا للتقارير، فإن الضابط الكبير - نائب الجنرال فانيل سارواروف، البالغ من العمر 56 عامًا، رئيس قسم التدريب العملياتي في القوات المسلحة التابعة لفلاديمير بوتين - كان في طريقه إلى العمل عندما انفجرت سيارته الكيا سورينتو في حي ياسنيوو جنوب موسكو.

وفقاً للتقارير، شارك سرفاروف في أنشطة قتالية للجيش الروسي في الشيشان، أوسيتيا الجنوبية، سوريا وأوكرانيا. تُشير التحقيقات الأولية إلى أن الاغتيال نُفّذ بواسطة عبوة ناسفة بدائية تم تثبيتها أسفل السيارة، وانفجرت بعد بضع ثوانٍ من تشغيل المحرك.

الاتجاه الرئيسي للتحقيق الذي يتم فحصه حالياً من قبل السلطات الروسية هو أن عملية الاغتيال نفذتها جهات استخباراتية أوكرانية. في أوكرانيا لم يعلقوا بعد.

وفي غضون ذلك، أُفيد اليوم أن الاستخبارات الأمريكية تواصل التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخل عن أهدافه في غزو أوكرانيا بالكامل وإعادة احتلال أجزاء من أوروبا التي كانت تابعة للإمبراطورية السوفيتية السابقة، رغم استمرار المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.