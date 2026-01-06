افتتاح سفارة "فلسطين" رسمياً في لندن بعد اعتراف بريطانيا بها

تم افتتاح سفارة "دولة فلسطين" في لندن رسميًا يوم الاثنين خلال حفل أقامه السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، حسام زملط. ويأتي هذا الافتتاح في إطار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل المملكة المتحدة، الذي أعلنه رئيس الوزراء كير ستارمر في سبتمبر الماضي.

مرتديًا الكوفية، كشف حسام زملط عن اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة دولة فلسطين" على المبنى الواقع في غرب لندن، والذي كان يضم حتى الآن البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة. وقد جرت المراسم، بشكل محدود، بحضور كبار المسؤولين البريطانيين، ورئيس السلك الدبلوماسي، وممثلين عن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، وصف السفير هذا الحدث بأنه "لحظة تاريخية" لشعب، حسب تعبيره، "حُرِم من حقه في تقرير المصير لأكثر من قرن". وأكد أن الجالية الفلسطينية في بريطانيا باتت اليوم تملك "وطناً بعيداً عن وطنها"، مشيراً إلى "جزء من فلسطين على الأرض البريطانية".

قدم حسام زملط أيضًا هذا الافتتاح باعتباره خطوة هامة في العلاقات بين لندن والسلطة الفلسطينية، مجددًا تأكيد التزام الأخيرة بـ"سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي". وقد ذكّر بشكل خاص بالمطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

من الجانب البريطاني، أشاد الممثل الدبلوماسي أليستير هاريسون بـ"لحظة تحمل الأمل" وتحدث عن بداية تغيير كبير في العلاقات الثنائية. المملكة المتحدة لديها بالفعل قنصلية في القدس، تتولى العلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن فتح سفارة بريطانية في الأراضي الفلسطينية.

جاء اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية في وقت كانت الحرب بين إسرائيل وحماس وأزمة المختطفين مستمرة. وقد برر كير ستارمر هذا القرار برغبته في الحفاظ على إمكانية حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، حذت دول غربية أخرى، من بينها أستراليا وكندا، حذو بريطانيا.