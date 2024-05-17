اعتقالات وإطلاق نار في ستوكهولم وهجوم على معبد يهودي في فرنسا

ألقت الشرطة السويدية القبض على عدة أشخاص صباح اليوم (الجمعة) وطوقت منطقة واسعة في العاصمة ستوكهولم، تضم أيضًا السفارة الإسرائيلية في البلاد، بعد سماع دوي إطلاق نار. في الوقت نفسه، قُتل رجل مسلح أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان شمال غرب فرنسا برصاص الشرطة.

في ستوكهولم، سُمعت أصوات إطلاق نار في وسط المدينة، حيث ذكرت الشرطة في بيان: "سمعت دورية للشرطة في منطقة ستراندفاغان صوت انفجار واعتقدت أنه إطلاق نار"، مضيفة أنه تم فتح تحقيق وتم اعتقال المشتبه بهم. وأكدت الشرطة أن "النتائج عززت الشكوك بحدوث إطلاق نار"، لكنها رفضت القول ما إذا كانت هناك علاقة بين الحادث والسفارة الإسرائيلية. وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن الأمر قيد التحقيق من قبل السلطات السويدية.

وفي روان الفرنسية، وقعت الحادثة عند الساعة 6:30 صباحًا عندما أضرم رجل مسلح بسكين وقضيب حديدي النار في معبد يهودي. تدخلت الشرطة بسرعة وأطلقت النار على المهاجم، مما أدى إلى مقتله. وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامنان هنأ الشرطة على "الاستجابة السريعة والشجاعة"، بينما قال رئيس بلدية روان، نيكولا ماير روسينول، إن "مدينة روان بأكملها مصدومة ومتألمة من الهجوم ومحاولة إحراق الكنيس".

وفي سياق ذي صلة، كانت الإجراءات الأمنية مشددة خلال نهائي مسابقة يوروفيجن في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، يوم السبت الماضي، خوفًا من إلحاق الأذى بالوفد الإسرائيلي. تزامن ذلك مع مظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في المدينة، بينما حصلت المتسابقة الإسرائيلية عيدن جولان على المركز الخامس في المسابقة.