فرنسا: اعتقال شاب من النازيين الجدد خطط لهجوم في الألعاب الأولمبية في باريس

ألقي القبض اليوم الأربعاء على شاب من النازيين الجدد بعد تخطيطه لتنفيذ هجمات مسلحة خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس – حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

كما أفادت التقارير أن المشتبه به تم احتجازه بعد أن كتب عن خططه على قناة Telegram المسماة "الفرقة الآرية الفرنسية" التي كان يديرها.

كما أفادت التقارير أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وأنه كان قبل ذلك عضواً في جماعة "أنتيفا" الفوضوية اليسارية.