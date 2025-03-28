الاتحاد الأوروبي يحث المواطنين على الاستعداد لحالات الطوارئ وإعداد حقيبة نجاة تكفي لمدة 72 ساعة على الأقل

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه على الاستعداد لحالات الطوارئ وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بما يكفي من الإمدادات للبقاء على قيد الحياة لمدة 72 ساعة على الأقل. وتشمل التوصيات، من بين أمور أخرى، "الغذاء والماء والبطاريات وجهاز راديو محمول والأدوية والنقد".

وتشكل هذه الاستراتيجية جزءا من خطة أوسع نطاقا يحاول الاتحاد الأوروبي تنفيذها للتعامل مع الأزمات المستقبلية مثل الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية والحروب.

إن الذعر المتزايد في أوروبا يرجع إلى حد كبير إلى الخوف الواضح من التصعيد الأمني ​​في أوروبا الشرقية. في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بشروط تبدو مواتية للغاية لروسيا ولكنها ليست مواتية لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، تتزايد المخاوف بشأن احتمال وقوع هجوم روسي في السنوات المقبلة ضد دول أخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. كما أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن ترامب سيقف إلى جانبهم كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك للتحالف.

ولهذا السبب فإن الدول الأوروبية عازمة على زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير، بعد سنوات عديدة من انخفاضها إلى مستويات منخفضة للغاية. وفي العديد من البلدان، تم بالفعل اتخاذ تدابير مختلفة على المستوى العسكري، مثل توسيع نطاق القوانين المتعلقة بتجنيد الأفراد العسكريين النظاميين والاحتياطيين. وتبذل الجهود أيضًا لاستكشاف قنوات إمداد أمنية إضافية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وفي السياق أفادت تقارير في الأاسبوع المنصرم، أن "الحكومة الفرنسية تستعد لتوزيع دليل البقاء على قيد الحياة على مواطنيها. تم تصميم الكتيب، الذي سيتم توزيعه على كل منزل في البلاد قبل هذا الصيف، لمساعدة الفرنسيين على تطوير القدرة على الصمود والاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات. ومن بين التهديدات المذكورة: "الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، والفشل التكنولوجي، والحروب. سيتضمن الكتيب تعليمات حول كيفية الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ، مثل انقطاع التيار الكهربائي، أو الزلازل، أو الأحداث النووية.

ومن بين التوصيات المذكورة في الكتيب، يقترح أيضًا شراء مجموعة أساسية للبقاء على قيد الحياة، والتي يجب أن تحتوي على 6 لترات من الماء، و12 علبة من الطعام، وبطاريات ومصباح للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي. وسيتم أيضًا نصح المواطنين الفرنسيين بشراء الأدوية الأساسية والضمادات والمحلول الملحي، وذلك للاستعداد للحالات الطبية التي قد تنشأ في حالة الطوارئ.

إن الدليل الذي تستعد الحكومة الفرنسية لنشره سوف يتبع الأدلة التي أصدرتها بالفعل فنلندا والسويد للتعامل مع هذه المواقف المتطرفة. وترسم هذه الإجراءات صورة مثيرة للقلق للأجواء العامة في العديد من البلدان الأوروبية، حيث تتزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.