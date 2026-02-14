خمس دول أوروبية: "روسيا قتلت زعيم المعارضة أليكسي نافالني باستخدام سم الضفادع"

أعلنت المملكة المتحدة والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني أثناء احتجازه في مركز الشرطة، بعد تعرضه للتسمم بسم شديد الفعالية مستخلص من الضفادع في الإكوادور. ووفقًا للندن وستوكهولم وشركاء آخرين، كشفت التحليلات العلمية عن وجود مادة الإيباتيدين، وهي سم عصبي مصنف كسلاح كيميائي، ويُعتقد أن فعاليته تفوق فعالية المورفين بنحو 200 ضعف، في جسده.

وقالت حكومات الدول الـ5 في بيان، إن "استنتاجها يستند إلى تحاليل أجرتها حكوماتنا على عينات تعود إلى أليكسي نافالني، حيث أكدت هذه التحاليل بشكل قاطع وجود مادة الإيبيباتيدين"، وتابعت "الإيبيباتيدين هو سم يوجد في ضفادع السهام السامة في أميركا الجنوبية، ولا يوجد بشكل طبيعي في روسيا".

وذكر البيان المشترك الذي نشرته الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن "روسيا زعمت أن نافالني توفي لأسباب طبيعية، غير أن درجة سم الإيبيباتيدين، إلى جانب الأعراض المبلغ عنها، تجعل من التسميم السبب المرجح للغاية لوفاته".وقالت "نافالني توفي أثناء احتجازه في السجن، ما يعني أن روسيا كانت تمتلك الوسائل والدافع والفرصة لإعطائه هذا السم"، على حد قولها.

واعتبرت الدول الأوروبية الـ5 أن "تجاهل روسيا المتكرر للقانون الدولي ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بات واضحاً".

وكان نافالني قد توفي في سجنه في فبراير/شباط 2024، ونفى الكرملين أي صلة له بوفاته، وأعلن حينها التحقيق في الواقعة، فيما أعلنت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الاشتباه في أن روسيا تقف وراء وفاته.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وشركاؤها أدانت في أغسطس 2020 ما قالت إنه "استخدام روسيا لمادة نوفيتشوك، السامة لتسميم أليكسي نافالني"، على حد قولها.

وزعمت أن ذلك جاء بالإضافة إلى "استخدام روسيا لمادة نوفيتشوك في مدينة سالزبري عام 2018، وهو الهجوم الذي أسفر عن الوفاة المأساوية للمواطنة البريطانية داون ستيرجِس".

وقالت الدول الأوروبية إنه في كلتا الحالتين "لم تكن تملك الوسائل والدافع والاستخفاف بالقانون الدولي لتنفيذ هذه الهجمات، سوى الدولة الروسية"، على حد قولها.

واعتبر البيان أن "هذه النتائج الأخيرة تؤكد مجدداً الحاجة إلى محاسبة روسيا على انتهاكاتها المتكررة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي هذه الحالة أيضاً لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية".

وذكرت أن المبعوثين الدائمين للدول الخمس لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بعثوا اليوم، برسالة إلى المدير العام لإخطاره بهذا الخرق الروسي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".