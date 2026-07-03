بدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة، في ظل تصاعد الضغوط التي تواجه حكومته على خلفية ملفات فساد تطاول شخصيات بارزة مرتبطة بالحزب الاشتراكي الحاكم، إلى جانب تصاعد حدة المواجهة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف.

ورغم أن الانتخابات العامة لا تزال على بعد أشهر، فإن الأجواء السياسية والإعلامية والقضائية المتوترة دفعت سانشيز إلى الانتقال من سياسة “الصمود وإدارة الأزمة” إلى محاولة إعادة تنشيط حكومته سياسيًا واقتصاديًا، أملاً في تحسين موقعه قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

الاقتصاد في قلب المعركة السياسية

وفي هذا السياق، عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعًا استثنائيًا في قصر “لا مونكلوا” بمدريد، عرض خلاله نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.6%.

ويُنظر إلى هذه الأرقام باعتبارها جزءًا من استراتيجية سياسية تهدف إلى تعزيز صورة الحكومة وإعطاء دفعة لمشروع الموازنة العامة الذي تعهد سانشيز بإقراره قبل نهاية ولايته.

لكن تمرير الموازنة يبدو مهمة معقدة، في ظل برلمان منقسم ومعارضة شرسة يقودها حزب الشعب المحافظ بدعم من حزب “فوكس” اليميني المتطرف، إلى جانب تراجع حماسة بعض حلفاء الحكومة التقليديين لدعم سانشيز.

تصدعات داخل معسكر الحلفاء

وتواجه الحكومة أيضًا تحديات متزايدة داخل معسكرها السياسي، بعدما بدأت أحزاب حليفة بالتشكيك في قدرة سانشيز على الاستمرار. فقد وصف حزب “بوديموس” الحكومة بأنها “ميتة سياسيًا”، بينما دعم حزب “جونتس” الكتالوني مبادرة رمزية تدعو إلى استبدال سانشيز بشخصية أكثر توافقًا.

وفي محاولة لاحتواء التصدعات، تتجه الحكومة إلى استخدام المراسيم الحكومية لتجاوز التعقيدات البرلمانية، حيث أقرت مؤخرًا حزمة اقتصادية جديدة بقيمة تقارب ملياري يورو للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة والتوترات الإقليمية، شملت إعفاءات ضريبية وتخفيضات في أسعار الطاقة.

كما يعمل تكتل “سومار” اليساري على تعديل مشروع خاص بتمديد عقود السكن، عبر حذف بنود أثارت اعتراضات حزب “جونتس”، في محاولة لضمان استمرار دعمه للحكومة.

كاتالونيا والتمويل الإقليمي

ويبرز ملف تمويل الأقاليم كأحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة المقبلة، إذ تستعد حكومة سانشيز لطرح مشروع جديد لإعادة توزيع الموارد بين الحكومة المركزية والأقاليم، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر مع الأحزاب الكتالونية، ومنح كاتالونيا صلاحيات وموارد إضافية كانت قد وُعدت بها سابقًا.

وترى أوساط سياسية إسبانية أن هذا الملف سيكون اختبارًا حاسمًا لقدرة سانشيز على الحفاظ على تحالفاته الهشة داخل البرلمان.

الهجرة والانتخابات المبكرة

في المقابل، تستعد المعارضة لاستثمار ملفات الهجرة والفساد لزيادة الضغط على الحكومة خلال جلسات البرلمان المرتقبة في يوليو.

ومن المتوقع أن تثير الحكومة ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بعد أن تقدم نحو مليون شخص بطلبات للاستفادة من البرنامج الذي أُطلق قبل شهرين، بينما تتهم المعارضة سانشيز بتشجيع الهجرة غير الشرعية وتهديد الأمن الداخلي.

وفي موازاة ذلك، يواصل حزب الشعب، بدعم من “فوكس”، الدفع باتجاه انتخابات مبكرة أو استقالة سانشيز، مستفيدًا من تصويت برلماني رمزي اعتبر أن الحكومة فقدت شرعيتها السياسية.

ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الحكومة الإسبانية، في ظل محاولة سانشيز استعادة المبادرة عبر الاقتصاد والتحالفات البرلمانية، مقابل تصعيد متواصل من المعارضة لإظهاره كرئيس وزراء فاقد للدعم السياسي داخل البرلمان.