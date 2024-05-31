الشرطة الألمانية: جرحى في هجوم بسكين في مدينة مانهايم

قالت الشرطة الألمانية في بيان إنها أطلقت النار وأصابت رجلا هاجم احتجاجا لليمين المتطرف في في ساحة ماركتبلاتز بمدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا صباح الجمعة، حسبما ذكرت رويترز.

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وأظهر بث مباشر من نفس الموقع للناشط المناهض للإسلام مايكل ستويرزنبرجر الرجل البالغ من العمر 59 عامًا وهو يستعد لإلقاء كلمة أمام حشد صغير. وقالت شرطة مانهايم في بيان: "تم استخدام سلاح ناري ضد المهاجم". وكانت طائرة هليكوبتر إنقاذ في الموقع.

وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً ملتحيًا يهاجم الناس في الساحة بسكين، وأصيب أحدهم بجرح عميق في ساقه. وكان ستويرزنبرجر، الذي يصف نفسه بأنه صحفي ينتقد الإسلام، عضوًا في العديد من المنظمات المناهضة للإسلام، بما في ذلك حركة بيغيدا، التي تنظم بانتظام مسيرات في المدن، وخاصة في شرق ألمانيا. وقالت الشرطة في بيان، إنه لا يوجد خطر فوري على الجمهور".

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