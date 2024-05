الشرطة الألمانية: جرحى في هجوم بسكين في مدينة مانهايم

قالت الشرطة الألمانية في بيان إنها أطلقت النار وأصابت رجلا هاجم احتجاجا لليمين المتطرف في في ساحة ماركتبلاتز بمدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا صباح الجمعة، حسبما ذكرت رويترز.

