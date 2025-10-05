الأرقام من وراء الاحتجاجات الضخمة في أوروبا

على خلفية الغضب العالمي ضد إسرائيل وموجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نشرت شبكة AP الأمريكية اليوم (الأحد) الأرقام وراء التظاهرات الضخمة الأخيرة ضد القتال في قطاع غزة وضد إسرائيل.

في الواقع، فقط أمس، مئات الآلاف من الإيطاليين والإسبان ساروا في روما، برشلونة ومدريد. المظاهرات تم التخطيط لها تقريبًا في كل مدينة إسبانية كبيرة منذ أسابيع، بينما جاءت المظاهرة في روما في أعقاب غضب واسع بعد الاستيلاء على أسطول صمود. وقالت شرطة روما إن 250 ألف شخص شاركوا. في إيطاليا، أكثر من مليونَي شخص أضربوا يوم الجمعة ليوم واحد تضامنًا مع غزة.

في إسبانيا، أفادت السلطات أن حوالي 100 ألف شخص ساروا في مدريد، و70 ألف آخرين ملأوا وسط مدينة برشلونة. كما نُظمت مظاهرات أصغر حجماً في باريس، لشبونة، أثينا، سكوبيه في مقدونيا الشمالية، لندن ومانشستر في إنجلترا.في روما، طلب المنظمون رفع أعلام فلسطين فقط، لكن ظهرت بعض اللافتات التي امتدحت حزب الله وحماس.

عضو البرلمان من المعارضة، ريكاردو ماجي، سكرتير حزب الوسط-يسار، الذي كان بين المتظاهرين، هاجم حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار إسبانيا، فرنسا، بريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى. وقال: "ميلوني لا يمكنها أن تواصل هذا التظاهر البغيض بالضحية: هذه تظاهرات عفوية ضد تقاعس حكومتها".

في برشلونة، امتلأ الناس بجادة باسيو دي غراسيا حاملين لافتات تحمل رسائل مثل "غزة تؤلمني"، "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"ارفعوا أيديكم عن الأسطول".

https://x.com/i/web/status/1974560622361866593 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1974510227975537136 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قالت أحد المتظاهرات : "كيف يُعقل أن نشهد إبادة جماعية تُرتكب مباشرةً بعد ما شهدناه في أوروبا في أربعينيات القرن الماضي؟ الآن، لا أحد يستطيع الادعاء بأنه لم يكن يعلم بما يحدث".

في مدريد، سار الناس خلف لافتات كُتب عليها "العار" و"حرب عنصرية، فلسطين حرة"، وهم يهتفون "نتنياهو وإسرائيل قتلة".