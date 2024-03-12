تقرير: ألمانيا تنضم إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من ربع سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة بسبب الصراع الدائر

i24NEWS
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الفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة
الفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزةAP/Mahmoud Essa

استجابة للوضع الإنساني المستمر في غزة، من المقرر أن تشارك القوات الجوية الألمانية في عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا في المنطقة، وفقا لمصادر حكومية تحدثت إلى رويترز يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب من وزارة الخارجية الألمانية في برلين، حيث أبلغت وكالات الإغاثة عن تأخيرات كبيرة في تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر.

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وقد أعاقت العقبات البيروقراطية والمخاوف الأمنية طرق التسليم التقليدية، مما دفع إلى المطالبة بطرق بديلة مثل الإنزال البحري والجوي.

ووسط المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الوضع، دعا حلفاء إسرائيل إلى تسهيل الوصول إلى غزة لتوصيل المساعدات. وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من ربع سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة بسبب الصراع الدائر.

تأتي مشاركة ألمانيا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في أعقاب جهود مماثلة بذلتها دول أخرى، بما في ذلك الأردن والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبلجيكا.

AP Photo/Mohammed Hajjar
اطفال في غزةAP Photo/Mohammed Hajjar

أشارت تقارير إسرائيلية إلى انضمام المغرب أيضًا إلى المبادرة بالتزامن مع دخول شهر رمضان على وقع تعثر محاولات الوساطة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بموجب مفتاح يسمح بإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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