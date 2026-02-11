إصابات خطيرة لطلاب في لندن بعملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر 13 عامًا

أقدم فتى يبلغ من العمر 13 عامًا على طعن طفلين في مدرسة بريطانية يوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة. ويجري التحقيق في الحادث باعتباره "هجومًا إرهابيًا محتملاً".

بدأ الحادث في منتصف أحد الفصول الدراسية بمدرسة كينغسبري الثانوية في حي رينت شمال غرب لندن. قبيل الغداء، استلّ الفتى سكينًا وطعن طالبًا يبلغ من العمر 13 عامًا في رقبته وظهره وهو يصرخ "الله أكبر". وبعد ثوانٍ، طعن طالبًا آخر يبلغ من العمر 12 عامًا أمام أنظار الأطفال الذين كانوا يصرخون.

تم استدعاء رجال شرطة مسلحين إلى المكان أثناء الحادث، لكن الطاعن تمكن من الفرار. الشرطة المحلية ألقت القبض على مشتبه به بتهمة محاولة القتل بعد أن عُثر عليه مختبئًا في مكان قريب بعد نحو ساعة.

وفقًا لمصادر، المنفذ ليس طالبًا في مدرسة كينغسبري، ما يثير التساؤل حول كيفية تمكنه من الدخول إلى المبنى بسلاح مخفي. الشرطة لم تعلن رسميًا بعد أن الحديث يدور عن "هجوم مسلح"، لكن هذا الاحتمال لم يُستبعد بعد من مجرى التحقيق. واصل الضباط تنفيذ عمليات تفتيش مرتبطة بالمشتبه به أيضًا خلال الليل.