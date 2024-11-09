إسبانيا تمنع رسو سفينتين أمريكيتين بموانئها "للاشتباه بأنهما تحملان شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية الجمعة أن السفينة "ميرسك دنفر" التي غادرت نيويورك في 31 أكتوبر/تشرين أول، و"ميرسك سالتار" التي غادرت نيويورك في 4 نوفمبر/تشرين ثاني، لن ترسو في إسبانيا - بسبب الاشتباه في أنها تحمل أسلحة موجهة لإسرائيل أو من الممكن أن تصل إليها.

وجاء القرار بعد أن طلب النائب إنريكي سانتياغو من المدعي العام اتخاذ إجراءات ضد وصول السفن، لأن وصولها "سيشكل انتهاكا لقانون العقوبات في البلاد".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي أنها ستمنع السفن المحملة بالذخيرة والمعدات العسكرية المتجهة الى إسرائيل من الرسو في موانئها، ورغم ذلك أفادت تقارير لمنظمات يسارية وحركات مؤيدة للفلسطينيين أن ما لا يقل 25 شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل توقفت في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني بين شهري أيار/مايو وسبتمبر/أيلول من هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية لوسائل الإعلام ردا على التحقيق: "نحن ندرس المعلومات مع الوزارات المسؤولة عن مراقبة ودخول البضائع إلى الأراضي الوطنية من أجل توضيح ما حدث". وأضاف "في حال تأكدت المعلومات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وزارة الخارجية تدعو وما زالت تدعو إلى تشديد الرقابة، لضمان الالتزام الصارم بقراراتها في هذا الشأن".