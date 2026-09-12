تحولت إطلالة واحدة لمسؤول روسي في فعالية محدودة نسبيًا إلى مادة واسعة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصد مقطع ظهر فيه إيغور تشايكا، البالغ من العمر 37 عامًا، نحو خمسة ملايين مشاهدة على منصة "إكس" خلال أيام.

وتناول تشايكا خلال الفعالية العلاقات المتوترة بين روسيا وأرمينيا، لكن حديثه لم يكن محور الاهتمام الوحيد، إذ سرعان ما انتشرت تعليقات ساخرة ركزت على بنيته الجسدية، فيما شبّهه مستخدمون بشخصية كينغبين من القصص المصورة وبشخصية بيتر غريفين من مسلسل الرسوم المتحركة "فاميلي غاي".

ووصلت موجة السخرية إلى حدّ الحديث عن إغلاق التعليقات على الحساب الرسمي للوكالة الروسية التي يترأسها على "إنستغرام"، في محاولة للحد من التعليقات المتداولة حول المسؤول.

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لكن خلف الصورة الساخرة التي انتشرت في الغرب، يحمل اسم إيغور تشايكا تاريخًا سياسيًا وتجاريًا مثيرًا للجدل داخل روسيا، إذ ينتمي إلى عائلة نافذة ارتبط اسمها لسنوات باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

نجل المدعي العام الروسي السابق

إيغور تشايكا هو نجل يوري تشايكا، الذي شغل منصب المدعي العام الروسي حتى عام 2020. وفي عام 2015، نشر المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني تحقيقًا تناول ثروة عائلة تشايكا، وخلص إلى أن الأب ونجليه إيغور وأرتيوم راكموا ممتلكات واسعة واستحوذوا على مجموعة من الشركات التي تدر أرباحًا ضخمة.

وتناول التحقيق بشكل خاص أنشطة إيغور تشايكا في قطاعات من بينها جمع النفايات وإصلاح الطرق ونقل المواد الغذائية، مدعيًا حصوله بصورة غير قانونية على مناقصات حكومية وإقليمية بمبالغ كبيرة سنويًا.

ووفق التحقيقات التي نشرت آنذاك، استفاد تشايكا من تدخل مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، كان بعضهم يخضع مباشرة لنفوذ والده الذي كان يشغل منصب المدعي العام.

إخفاء الممتلكات في السجلات الرسمية

بعد نشر تحقيق نافالني، تصاعد الجدل حول ممتلكات عائلة تشايكا. وفي عام 2016، أفادت تقارير بأن سجل العقارات الروسي "روسي ريستر" غيّر أسماء إيغور تشايكا وشقيقه في سجلات الملكية إلى رموز خاصة.

وبموجب هذه الإجراءات، أُدرجت ممتلكات إيغور تحت الرمز YFYAU9، بينما أُخفيَت ممتلكات شقيقه أرتيوم تحت الرمز LSDU3.

وحاول نافالني الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الروسية، مطالبًا بإلغاء إخفاء بيانات الممتلكات، إلا أن القضاء الروسي أيد الإجراء، معتبرًا أنه يتوافق مع حق أفراد العائلة في الخصوصية.

وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيغور تشايكا، واتهمته بالتدخل في الشؤون الداخلية لمولدوفا. وظهر الرمز YFYAU9 في الوثائق الأميركية باعتباره أحد أسمائه البديلة.

من الجدل إلى منصب حكومي بقرار من بوتين

وبعد خروج يوري تشايكا من منصب المدعي العام، توقع البعض أن تتراجع عائلة تشايكا عن المشهد العام، إلا أن إيغور عاد إلى الواجهة من بوابة السلطة.

ففي أبريل/نيسان الماضي، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيينه رئيسًا للوكالة الروسية المعنية بالتواصل مع المواطنين الروس المقيمين في الخارج.

وتأسست الوكالة عام 2008، وتمتلك عشرات المكاتب في دول مختلفة حول العالم، وتُعرف مراكزها باسم «البيوت الروسية». ويقع أحد مكاتبها في إسرائيل داخل مجمع «ساحة سيرغي» في القدس.

وأعلن تشايكا مؤخرًا عزمه افتتاح 11 بيتًا روسيًا جديدًا في 11 دولة، معظمها في القارة الأفريقية، في إطار توسيع حضور الوكالة خارج روسيا.