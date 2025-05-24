تقرير : انقطاع التيار الكهربائي في جنوب فرنسا "عمل تخريبي متعمد"

ذكرت صجيفة "لوفيغارو" نمقلا عن مصدر فرنسي، مساء اليوم السبت، أن "انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مناطق جنوب البلاد، اليوم السبت، لم يكن حادثًا عرضيًا، بل عمل تخريبي متعمد استهدف البنية التحتية الكهربائية".وقالت شركة (آر تي إي) المشغلة لنظام نقل الكهرباء في فرنسا إنها تعمل على استعادة الطاقة، حسبما ذكرت رويترز.

وكانت السلطات المحلية الفرنسية، في منطقة الألب البحرية الفرنسية قد لأعلنت، اليوم السبت، عن "انقطاع كبير للكهرباء في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك مدينة كان، التي تستضيف مهرجانها السينمائي السنوي. وفي الشهر الماضي، انقطعت الكهرباء عن ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي. وأرجع رئيس الوزراء الإسباني هذا الانقطاع إلى خلل في شبكة الكهرباء الأوروبية.

ووفقاً لأرقام قدمتها RTE، فإن حوالي 160 ألف منزل محروم حالياً من الكهرباء، موضحةً أن سبب هذا الانقطاع هو سقوط برج كهربائي عالي الجهد صباح السبت. وخلال ليلة الجمعة، اندلع حريق في محطة كهرباء فرعية في منطقة كان، مما أدى إلى إضعاف الشبكة، وفق شبكة "فرانس إنفو".

ونقلت "فرانس إنفو" عن مصادر أمنية مطلعة، أن سقوط برج الكهرباء ناجم عن "أعمال تخريبية"، مشيرة إلى أن عدة مدن تأثرت بالحادث، بما في ذلك مدينة كان، حيث من المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته في وقت متأخر من مساء السبت، بحفل الختام وتوزيع جوائز متنوعة، بما في ذلك جائزة السعفة الذهبية.