تقرير دانماركي: اعتقال الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرج خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام دنماركية، صباح اليوم (الأربعاء)، باعتقال الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرح في كوبنهاغن بالدنمارك، أثناء مشاركتها في مظاهرة مناهضة للحرب على غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أن تونبرغ تظاهرت مع حركة "طلاب ضد الاحتلال" المؤيدة للفلسطينيين واحتلت المجموعة مبنى في جامعة كوبنهاغن وكتبوا في حساب بانستغرام: "لن نغادر حتى تنهي جامعة كوبنهاغن تعاونها مع الجامعات الإسرائيلية". ومع ذلك، قررت الشرطة المحلية مداهمة المبنى ووردت أنباء عن اعتقال ثلاثة أشخاص.

Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الناشطة البيئية خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب. وقد ألقي القبض عليها مؤخراً في مالمو بالسويد، عندما تظاهرت ضد مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية في المدينة. وفي تلك التظاهرة التي أقيمت قبل ساعات من افتتاح نهائيات المسابقة، رفع المتظاهرون لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وزعموا أن "يوروفيجن تحتفل بالإبادة الجماعية".