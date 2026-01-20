رئيس وزراء قطر: "التصعيد مع إيران سيؤثر على كامل المنطقة"

تحدث رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم (الثلاثاء) في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي بدأ أمس، وتطرق في حديثه إلى التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

قال آل ثاني في كلماته: "للتصعيد مع إيران ستكون له تداعيات على كامل المنطقة. يجب خلق مجال للدبلوماسية بين إيران والغرب، ونؤمن أن ترامب يريد صفقة". كما قال رئيس وزراء قطر إن بلاده نصحت واشنطن "كشريكة بحل دبلوماسي لقضية الملف النووي الإيراني".

وكما هو معلوم، تم طرد إيران من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس בעקבות العنف الشديد الذي أبداه النظام ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم أن "أي هجوم على القائد الأعلى لإيران يُعادل إعلان حرب على العالم الإسلامي، ويجب توقع صدور فتوى بالجهاد".

مسؤول بارز في الجيش الإيراني حذر من انتقام شديد ضد الولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، بـ"رجل مريض" وقال إنه حان الوقت لقيادة جديدة في طهران. وأضاف المسؤول: "ترامب يعلم أنه إذا امتدت يد نحو قائدنا، لن نكتفي فقط بقطع تلك اليد - بل سنشعل عالمهم. هذه ليست مجرد شعار". وقال المسؤول إن إيران لن تترك "مكاناً آمناً" لأعدائها في حال وقوع أي هجوم.