"متورطة في جريمة إبادة جماعية": قُدِّمت شكوى إلى المحكمة في لاهاي ضد رئيسة وزراء إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني كشفت أمس (الثلاثاء) أنه تم تقديم شكوى ضدها وضد عدد من وزرائها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن سبب الشكوى هو "التورط في إبادة جماعية"، بسبب "دعمها لإسرائيل" في الحرب على غزة.

في مقابلة مع القناة الإيطالية العامة RAI، قالت ميلوني إن أسماء اثنين من وزرائها - وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني - بالإضافة إلى اسمها، تم تحويلها كما ذُكر إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بسبب تورط مزعوم في جريمة إبادة جماعية في سياق الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت أيضاً: "أعتقد أن اسم رئيس مجموعة الدفاع ليوناردو روبرتو تشينغولاني كذلك تم تحويله".

"لا أصدق أن هناك حالة مماثلة في العالم أو في التاريخ، هذا أمر فاضح"، قالت ميلوني. في حديثها لم توضح من قدم الدعوى.

نُذكّر بأن إيطاليا شهدت سلسلة من المظاهرات في الأسبوع الأخير، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووجّه العديد من المتظاهرين انتقاداتهم نحو ميلوني.

كما تذكرون، أوضحت مالوني في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن إيطاليا تعتزم دعم بعض مقترحات المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل، لكنها لا تعتبر إسرائيل وحدها المسؤولة عن الصراع في غزة. وأكدت أن حماس هي من بدأ القتال، وأن أسطول "صمود" الإنساني المتجه إلى غزة "خطير وغير مسؤول".