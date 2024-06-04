لغز التوابيت في برج ايفل: "روسيا مسؤولة عن الخدعة الغامضة"

يعتقد مسؤولو المخابرات في فرنسا أن روسيا تقف وراء خدعة أصلية على وجه الخصوص: تم وضع خمسة توابيت ملفوفة بالعلم الفرنسي مع الكتابة "جنود أوكرانيا الفرنسيين" – جاء وفق ما أفادت بي بي سي الليلة الماضية (الاثنين).

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وفقًا للصور، ظهر ثلاثة رجال يصلون في سيارة تجارية حوالي الساعة 9:00 صباحًا يوم السبت - وتركوا في المكان توابيت مليئة بالقصارة.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على السائق الذي ادعى أن الاثنين الآخرين دفعا له 40 يورو. وادعى أنه هو نفسه وصل إلى باريس في اليوم السابق فقط قادماً من بلغاريا. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على الاثنين في محطة الحافلات بوسط باريس، حيث زُعم أنهما خططا لركوب حافلة إلى برلين.

وأخبر الاثنان الشرطة أنهما حصلا على مبلغ 400 يورو لوضع النعوش في ساحة برج إيفل، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية. وقالت الشرطة إن السائق بلغاري كما ذكرنا، والاثنان الآخران من أصل أوكراني وألماني.

وقال مكتب النيابة العامة إن الثلاثة مثلوا أمام القاضي يوم الأحد الماضي. وتعتقد الشرطة الفرنسية أن عملاء روس ربما كانوا متورطين – بهدف التلاعب بالرأي العام. ويمكن الاشارة الى أن روسيا شعرت بالغضب في الشهر الماضي بسبب رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتكرر التراجع عن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وبحسب التحقيق، السائق البلغاري الذي اعتقل كان على اتصال هاتفي مع مشتبه بلغاري آخر- والذي ارتبط اسمه باستفزاز آخر سجل في شوارع باريس- ظهور رسومات لبصمات يدين حمراء على نصب المحرقة في باريس.