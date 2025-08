رئيس بلدية أثينا: "لن نقبل دروساً ممن يقتل الأطفال"

نشر عمدة أثينا، هاريس دوكاس، تغريدةً غير مألوفة على شبكة إكس اليوم (الاثنين)، هاجم فيها بشدة سياسة إسرائيل في غزة، قائلاً: "لا نتلقى دروسًا في الديمقراطية ممن يقتلون المدنيين والأطفال في طوابير الطعام". وجاءت هذه التعليقات ردًا على انتقادات وجهها سفير إسرائيل لدى اليونان، نعوم كاتس، الذي زعم أن البلدية لا تبذل جهودًا كافية لإزالة الكتابات التي قال إنها معادية للسامية في جميع أنحاء المدينة.

دوكاس أضاف أن أثينا تعمل ضد العنصرية وتحترم حرية التعبير، لكنه قال إن الانتقادات الإسرائيلية تتجاهل ما سماه "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة". كما هاجم إسرائيل أيضاً عندما أشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين حصلوا في العام الأخير على "تأشيرة ذهبية" في اليونان ارتفع بأكثر من 90%، في إشارة إلى توجه الإسرائيليين لشراء عقارات في البلاد.

https://x.com/i/web/status/1951885153841582327