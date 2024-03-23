تحديات الأمن والاستقرار تطغى على روسيا بعد هجوم موسكو الدامي| تقرير

بعد أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاليد الحكم لفترة ولاية خامسة، تعرضت روسيا لهجوم إرهابي مروع قرب موسكو، نفذه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. هذا الحادث يعكس تحدياً كبيراً للصورة التي طالما حاول بوتين تقديمها كحامي للأمن والنظام في الدولة الروسية العملاقة.

على مدار الـ24 سنة الماضية من حكمه، تعرضت روسيا لعدة تحديات أمنية، لكن الوضع الراهن يبدو أكثر خطورة وتعقيداً. الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث، فرضت عبءًا ثقيلاً على الروس، بالإضافة إلى استمرار الهجمات عبر الحدود وضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة "فاغنر" للمرتزقة العام الماضي، كان بمثابة تحدي غير مسبوق لسلطة الكرملين. والآن، تجدد ظهور التهديدات الجهادية في روسيا، بعيداً عن الصراع في أوكرانيا أو المعارضة السياسية الداخلية، يضيف بُعداً آخر للتحديات التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن التحذيرات الاستخباراتية من الغرب حول احتمال وقوع هذا الهجوم كانت موجودة منذ مارس/آذار، لكنها قد تكون غابت عن الأنظار بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية من الانخفاض، أو ربما بسبب غموض المعلومات المقدمة. لزعيم وعد شعبه بالأمن والاستقرار، يمثل هذا الهجوم الإرهابي الضخم على الأراضي الروسية ضربة موجعة لصورته وللوعود التي قدمها.