فرنسا: الشرطة تحيد جزائريا أضرم النار في الكنيس اليهودي

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن "الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائرية"، وقتلت الشرطة الفرنسية رجلاً يحمل سكيناً وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في الكنيس" وتابعات"تم تنبيه الضباط في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إلى أن الدخان يتصاعد من الكنيس، وواجهوا الرجل وجها لوجه عندما وصلوا إلى هناك"

وكتب الوزير عبر منصة "إكس"، في وقت سابق: "في روين، قام أفراد الشرطة الوطنية بتحييد شخص مسلّح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح في إضرام النار بكنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم"

من جهته، أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الرجل "كان مسلحاً بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقُتل الشخص"