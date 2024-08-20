"ربما ليسوا من بين الأحياء": تحطم اليخت بالقرب من صقلية، والمسؤولون في مورغان ستانلي مفقودين

مخاوف كبيرة على حياة قطب التكنلوجيا البريطاني مايك لينش ورئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي الدولية جوناثان بلومر، اللذين كانا على متن يخت فاخر تحطم قبالة سواحل صقلية، جاء ذلك وفقا لبيان لخفر السواحل الإيطالي نشر اليوم (الثلاثاء). ) في بلومبرج. كان على متن اليخت ستة ركاب تم اعتبارهم الآن أنهم في عداد المفقودين.

وقال فينتشنزو زاجرولا، المتحدث باسم خفر السواحل الإيطالي: "لا تستصعب شيئ أبدا، هذا هو شعارنا". "لكن في هذه المرحلة، هناك فرصة أكبر للعثور على المفقودين داخل القارب". وأضاف زغرولا أن البحث عن المفقودين الستة سيستمر بمساعدة السفن العسكرية والمروحيات. وعندما سئل عما إذا كان سيتم العثور على الركاب أحياء، قال "من المعقول أن تكون الإجابة لا".

تم إنقاذ ستة ضيوف وتسعة من أفراد الطاقم من اليخت "بايزان"، الذي غرق بعد أن ضرب إعصار السفينة بالقرب من بورتيسيللو، صقلية يوم الاثنين. احتفل لينش وعائلته بتبرئته الأخيرة من تهم الاحتيال مع مجموعة صغيرة من المستشارين مع هبوب العاصفة العنيفة