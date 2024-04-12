فرنسا : أفغاني يقتل جزائريا "لشربه الكحول" في العيد

أكد الإدعاء العام في مدينة بوردو الفرنسية، أن مهاجرا أفغانيا قتل شخصا وأصاب آخر، مساء الأربعاء، قبل أن ترديه الشرطة، موضحا أنه تحرك بدافع اتهامه ضحيتيه الجزائريين بـ"شرب الخمر" في أول أيام عيد الفطر.

وبحسب إفادات تم جمعها من شهود العيان، فإن مرتكب عملية الطعن قام بداية بتوجيه انتقادات للشخصين المتحدرين من مدينة قاوس بشمال شرق الجزائر، "لأسباب متعلقة بشرب الكحول"، قبل أن "يوجه لكمات" إليهما.

وأفادت المدعية العامة للجمهورية في مدينة بوردو، فريديريك بورتوري، في مؤتمر صحفي الخميس، بأن الشخصين قاما برمي "عبوات (من المشروبات) نحو المعتدي عليهما، وعقبها عاد المشتبه به وهو يحمل سكينا، وبدأ بطعنهما"، وشددت على "عدم وجود أي عنصر يؤشر إلى اعتداء عدائي".

وأكدت قواعد البيانات الأوروبية لطالبي اللجوء، أن منفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما. وحسب القضاء الفرنسي، سبق للمتهم أن تواجه مع أفراد آخرين لأسباب مرتبطة بعيد الفطر.

وبلغ القتيل الجزائري من العمر 37 عاما، وقضى جراء 9 طعنات، 4 منها في منطقة الصدر. أما المصاب (26 سنة)، فقد تعرض لثلاث طعنات، لكن حياته ليست في خطر.

وجرى فتح تحقيق أحدهما بتهمة "القتل" و"محاولة القتل"، والآخر للبحث في الظروف التي تم خلالها قتل المعتدي من قبل الشرطة، واستنادا الى أدلة أولية، يلحظ التحقيق الحق المشروع لأفراد الشرطة بالدفاع عن النفس أثناء الحادثة.