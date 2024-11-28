مطالبة موظفي بي بي سي في بريطانيا ارتداء ألوان العلم الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية

طالب زعماء النقابات العاملين في قناة "بي بي سي" البريطانية، كما في النقابات الأخرى، بارتداء ألوان العلم الفلسطيني أو الكوفية ضمن "يوم العمل في مكان العمل" الذي سيقام غدا (الخميس) وذلك كعلامة تضامن ودعم لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين.

ودعا اتحاد النقابات العمالية -TUC ، وهو منظمة جامعة تمثل 5.5 مليون عضو في 48 نقابة عمالية، إلى "ارتداء قطعة حمراء أو خضراء أو سوداء أو كوفية فلسطينية". كما أبلغت النقابة الوطنية للصحفيين أعضائها عن الاحتجاج الأسبوع الماضي وأدانت أنشطة الحكومة الإسرائيلية، التي قالت إنها أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 135 صحفيًا فلسطينيًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

مع ذلك، ذكرت صحيفة التايمز أن الحملة أثارت انتقادات، خاصة من الموظفين اليهود في هيئة الإذاعة البريطانية الذين أثاروا مخاوف من أنها تنتهك المبادئ التوجيهية الصارمة للهيئة بشأن الحياد وتخاطر بإزعاج الزملاء.

وشدد متحدث باسم اتحاد النقابات العمالية TUC ،على ضرورة مراعاة الحساسية أثناء المشاركة في الاحتجاج. "ننصح أعضاء النقابة بتنفيذ الإجراء باحترام والمناقشة مع الزملاء حول الإجراء الأكثر ملاءمة لمكان عملهم".