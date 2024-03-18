غياب أميرة ويلز كيت مدلتون يثير الشائعات في بريطانيا

أثار غياب أميرة ويلز كيت مدلتون الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له، وانتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى، يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير/شباط الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

ومطلع مارس/آب الجاري، شوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى منتصف يناير/ كانون الثاني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية، فيما نشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن.

وكانت الأميرة البالغة 42 عاماً أُدخلت إلى المستشفى في 16 يناير/ كانون الثاني لإجراء عملية جراحية في البطن، ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وبعد 5 أيام تقريبا، قالت أكبر وكالات الصور في العالم إن الصورة التي أصدرها قصر كنسينغتون لأميرة ويلز كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة قد تم "التلاعب بها".