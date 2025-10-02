بريطانيا :قتيلان وثلاثة جرحى في هجوم على كنيس في مانشستر

صدمة في بريطانيا: قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جدًا في هجوم وقع اليوم (الخميس) خلال صلوات يوم الغفران، في كنيس يهودي أرثوذكسي يُدعى "الجالية العبرية هيتون بارك" الواقع في مانشستر. وأعلنت السلطات في المملكة أن هوية المنفذ معروفة لديها – لكن هذه التفاصيل لم تُنشر بعد.

من التحقيق يتبين أن المهاجم وصل بسيارته نحو المصلين في الكنيس، خرج منها وبدأ في عملية طعن، بينما كان يحمل حزامًا ناسفًا. تم تحييده وقتله بعد دقائق قليلة. بعد الهجوم، أمرت السلطات بتعزيز الحماية حول الكنس في مانشستر، وبعضها أُغلق بالفعل.

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قطع زيارته الرسمية في كوبنهاجن وعاد إلى لندن لعقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ التابعة لمكتب الكابينيت (كوبرا).

وكتب في حسابه "أنا مصدوم من الهجوم في الكنيس في كرامبسل. حقيقة أن هذا حدث في يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي، تجعل الوضع أكثر رعبًا. أفكاري مع أحبائهم جميع المتضررين، وامتناني لخدمات الطوارئ ولكل قوات الإنقاذ"،

أصدرت سفارة إسرائيل في بريطانيا بياناً جاء فيه: "تدين سفارة إسرائيل في المملكة المتحدة الهجوم الذي نُفذ اليوم في يوم الغفران في الكنيس العبري التابع لجالية هيتون بارك في مانشستر. حقيقة ارتكاب عمل عنيف كهذا في أقدس يوم في التقويم اليهودي، وفي مكان للصلاة والمجتمع، أمر بغيض ومؤسف للغاية".

السفارة على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية في مانشستر، السلطات البريطانية وصندوق الأمن المجتمعي (CST) من أجل متابعة التطورات وضمان تقديم الدعم المطلوب. نشكر شرطة مانشستر على استجابتها السريعة. يجب ضمان سلامة وأمن الجاليات اليهودية في المملكة المتحدة. أفكار وصلوات شعب إسرائيل مع الضحايا، عائلاتهم ومع الجالية اليهودية بأكملها في هذه الفترة الصعبة".

لاحقًا، أصدر قصر باكنغهام بيانًا باسم الملك تشارلز جاء فيه :"أنه مصدوم وحزين جدًا لسماع عن الهجوم الإرهابي المروع في مانشستر. زوجتي وأنا كنا مصدومين وحزينين للغاية لسماع عن الهجوم المروع في مانشستر، خاصة في يوم ذي أهمية كبيرة للمجتمع اليهودي. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من هذا الحدث الرهيب ونقدّر كثيرًا سرعة استجابة خدمات الطوارئ".